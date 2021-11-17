استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية رغم سقوط أمطار خفيفة

استمرت حركة الملاحة بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار خفيفة منذ الساعات الأولي لصباح هذا اليوم على الثغر وحدوث انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية أحمد بريقع، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة لانتقال، حفاظا على الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات لتصريف أي تجمعات مياه وكسحها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "انواء المكنسة" وتستمر لمدة 4 أيام تصاحبها رياح شمالية غربية وهي شديدة الأمطار.