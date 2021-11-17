مرافق الأقصر تكثف جهودها لضبط المخالفين للقانون

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر؛ وذلك تحت إشراف اللواء علاء الطوخى حكمدار الاقصر واللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وتمت أعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر و ضباط المرافق بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر .



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من

المحاضر تضمنت ٢١ محضر اشغال،

٦محاضر بائع متجول، ٩محاضر نظافة عامة،١١محضر تصالح لعدم ارتداءكمامات، ٣ محاضر لمقاهي تقدم الشيشه وضبط١٢شيشه، ضبط عدد ٦ميكروفون تسبب ازعاج، ٢محضر لمنشأت بدون ترخيص، ٢٩محضر مضبوطات متنوعة، ٤٧محضر إزالات ادارية.

وتمت اعمال الحملة بشوارع التليفزيون ، الاسعاف، المدينة

، المنشية، المحطة ومناطق شرق السكة، الصنايع ، ابوالجود.