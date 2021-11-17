داني ألفيش بـ الشبشب في لقاء مع قناة برشلونة الرسمية.. شاهد

أجرى المدافع البرازيلي المخضرم، داني ألفيش، لاعب برشلونة الجديد، صباح اليوم الأربعاء، لقاء صحفيا مع قناة ناديه الرسمية، حول عودته للبارسا.

وأعلن نادي برشلونة، في وقت سابق، توصله لاتفاق مع ألفيش نجمه السابق للانضمام إلى الفريق الكتالوني في يناير المقبل.

وظهر ألفيش أثناء الحوار مع قناة برشلونة مرتديًا “الشبشب” في لقطة طريفة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ووصل ألفيش برشلونة، في الساعة التاسعة من صباح أول أمس الإثنين، واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، قبل أن يوقع على عقود انضمامه.

وقال الصحفي الإسباني بونسيتي، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الجديد، قد أصر على عودة داني ألفيش صاحب الـ 38 عاما للبارسا، بأي شكل من الأشكال.

وتابع أن رغبة تشافي في انضمام ألفيش ليس من الناحية الفنية فقط، بل أيضًا لدوره القيادي داخل غرفة الملابس.

وأوضح أن تشافي تحدث مع ألفيش بشأن هذا الأمر، وسيتطلع اللاعب البرازيلي، أن يكون القائد الفعلي للفريق على أرض الملعب، وأن يصبح مثالا يحتذى به مرة أخرى.

ومن المقرر، أن ينضم ألفيش إلى تدريبات برشلونة، بدءا من الأسبوع المقبل، لكنه لن يتمكن من المشاركة مع البارسا، حتى فترة الانتقالات المقبلة في شهر يناير.