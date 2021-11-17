مهيب أفضل لاعب رميات ثلاثية في دوري المرتبط للسلة

فاز أحمد مهيب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي بكأس أفضل لاعب مسجل رميات ثلاثية في بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن توج الفريق باللقب على حساب الاتحاد السكندري.

وفاز فريق المرتبط 18 سنة على الاتحاد بنتيجة 84-69 في مباراة الإياب بعد أن تغلب عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 83-59، بينما خسر فريق الرجال في لقاء الذهاب بنتيجة 83-77، قبل أن يحقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 70-67 ليحصد الفريق اللقب.

وبدأت رحلة «رجال سلة الأهلي» إلى نهائي بطولة دوري المرتبط من خلال الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وقدم خلالها الفريق عروضًا قوية وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

وواصل «رجال سلة الأهلي» مسيرة الانتصارات في الدورة المجمعة الثانية من خلال الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩، ثم الفوز على الاتصالات بنتيجة 74-65 في الذهاب والفوز اعتباريًّا في العودة، ثم تخطى عقبة الجزيرة بنتيجة 70-69 في الذهاب والفوز إيابًا بنتيجة 76-72.