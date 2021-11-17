خلال 24 ساعة.. البحرين لم تسجل أي حالات وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 15375 في يوم 17 نوفمبر 2021، أظهرت تسجيل 20 حالة قائمة جديدة منها 6 حالات لعمالة وافدة، و 9 حالات لمخالطين لحالات قائمة، و 5 حالات قادمة من الخارج دون تسجيل أي وفيات.

وأوضحت الصحة البحرينية أنه تم تسجيل تعافي 38 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 275682.

وقالت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 3 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 3 حالات، في حين أن 204 حالات وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 207 حالات قائمة.