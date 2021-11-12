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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. كورونا رفعت البطالة والعودة للمعدلات الطبيعية نهاية العام

البحرين
البحرين

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل حميدان عن ارتفاع نسبة الطلب على الخريجين الجامعيين إلى 34% حالياً بعد انخفاضه العام الماضي إلى نسبة 23%ً، مؤكداً أن قفز نسبة البطالة من 4% إلى 7% يرجع إلى الجائحة وجهود الوزارة في التركيز على وقف التسريحات وخسارة الوظائف بعد تعطل عملية التوظيف منذ عام 2020 حتى منتصف العام الجاري حيث سيتم معالجة الوضع المتراكم مع نهاية العام الجاري للعودة لمعدلات البطالة الطبيعية عن طريق تنقيح عدد العاطلين الحقيقي، وتنشيط الشواغر والوظائف.

وأكد  وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني  خلال جلسة برلمان الشباب التي يقيمها مجلس النواب، ونقلته الوطن البحرينية، أن شهر سبتمبر الماضي سجل 1900 خريج جديد مؤكداً وجود التدفق الكبير من الخريجين خلال توقف التوظيف في الفترة ما أدى لزيادة وتيرة تسجيل الداخلين لسوق العمل خصوصاً مع رضوخ قوى العمل تحت تهديد وقف النمو والإنتاج وانخفاض الربحية معتبراً أن جميع هذه العوامل ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة المذكورة.

كما بين أن الوزارة ملتزمة بمخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل الحالي، مؤكداً وجود تدفقات كبيرة تدخل سوق العمل تقدر بين 10 آلاف إلى 12 ألف داخل جديد سنوياً لسوق العمل، كما بين أن أبرز العوامل في جذب العنصر البحريني تكمن في الكلفة بحيث يكون للبحريني الأولوية والأفضلية في سوق العمل مهما كان تخرج، وقال: "ليس لدينا خيارات حالياً سوى القبول بمخرجات التعليم الحالية وإيجاد فرص عمل لها سواء كان عن طريق معادلة الكلفة ودعم الرواتب أو التركيز على التدريب والذي يعمل نوع من توصيل وتكملة المهارات التي يكتسبها الخريج الجامعي للالتحاق بسوق العمل بصورة أسهل وأكثر كفاءة".

وأكد الوزير انطلاق منصة جديدة اسمها "منصة مهارات التوظيف" خلال الفترة القريبة المقبلة، بحيث تكون منصة مفتوحة ومتاحة للجميع للاطلاع عليها قبل الالتحاق بالجامعة والتعرف على المهن التي ستتراجع والتي ستزداد أهميتها .

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