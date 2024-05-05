صناعة البرلمان: تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر دليل تعافي الاقتصاد المصري

قال النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة في غاية الأهمية من التعافي، وتجاوز الآثار السيئة للأزمات المحلية والخارجية منذ جائحة كورونا، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية تتابع عودة الاقتصاد المصري وتعافيه.

وأشار نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تصنيف وكالة فيتش الدولية وتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، قائلا: ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى، كما يعد شهادة جديدة لتعافي الاقتصاد المصري، بعد أن اكتسبت الحكومة صفقات كبيرة جدا، واستطاعت وفق توجيهات الرئيسي السيسي إبرام صفقة رأس الحكمة والاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن تعافي الاقتصاد بدأ يظهر فعليا في انخفاض الأسعار وتوحيد سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية، ما يؤكد نجاح خطط الاصلاح الاقتصادي بقيادة السيسي ورؤيته، مضيفا أن مصر تسعى للسيطرة على التضخم ودعم دور القطاع الخاص ورفع معيشة المواطنين وإحداث حالة رواج اقتصادي حقيقي.

واختتم النائب علي نور حسين، بالإشارة إلى الخطة الاستثمارية للعام المقبل، والتي ستركز على الصحة والتعليم وبرنامج حياة كريمة وتستهدف تحسين معيشة المواطنين ودعم القطاع الخاص، والاستثمار في المشروعات التنموية الضخمة لتحسين حياة المواطن المصري.