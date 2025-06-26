من غير فيلر أو بوتوكس .. مي كساب تبهر متابعيها بتقنية الذكاء الاصطناعي | شاهد

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بصور جديدة استخدمت فيها تقنية الذكاء الاصطناعي.

وعلقت مي كساب على الصور قائلة: “⁨إنت خلاص كدبك بقي طبع وفيك⁩ ظلم الظلمات ولا فيلر ولا بوتوكس، ربنا يخلي ال Ai ساتر علينا، ربنا يستره”

https://www.instagram.com/reel/DLUpEiOs9Vd/?igsh=cTY3bXJhcmlleWgw

أحدث أعمال مي كساب

على صعيد آخر، كشفت مي كساب عن تفاصيل أحدث مشاريعها الفنية، حيث أوضحت أنها لا تزال تواصل تصوير مشاهدها في الموسم الخامس من المسلسل الكوميدي الشهير “اللعبة”، كما أعلنت انتهائها من تصوير فيلم “آخر رجل في العالم” الذي تجسد فيه دور صحفية، ويجمعها بعدد من النجوم مثل بيومي فؤاد.

ومن المتوقع أن يُطرح فيلم “آخر رجل في العالم” خلال موسم الصيف الحالي، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين البارزين من بينهم: بيومي فؤاد، انتصار، أيمن منصور، سامي مغاوري، ومحمد محمود، والفيلم من إخراج أسامة عرابي

أما مسلسل “اللعبة” فيضم نخبة من نجوم الكوميديا، على رأسهم: شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، وغيرهم، كما يشهد العمل مشاركة مميزة لعدد من ضيوف الشرف مثل ريهام عبدالغفور، أكرم حسني، محمد عبدالرحمن، محمد عبدالعظيم، وعصام الحضري، العمل من سيناريو وحوار أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، مع إشراف على الكتابة لفادي أبو السعود، من إنتاج أمير شوقي، وإخراج معتز التوني،