أخبار التكنولوجيا|واتساب يقدم ميزة عظيمة لأصحاب هواتف أندرويد.. تسريبات حصرية تكشف أسرار هاتف جوجل المنتظر Pixel 8a

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أطلقت شركة بلاك شارك Black Shark الصينية، أحدث ساعاتها الذكية في سوقها المحلي، تحت اسم Black Shark GS3، والتي تتميز بتصميم متين وعمر بطارية جبار ومجموعة كبيرة من الميزات لعشاق اللياقة البدنية.

يشهد عالم الهواتف الذكية ثورة جديدة، حيث يدفع كل هاتف جديد حدود الابتكار والتصميم، من أحدث الأجهزة في هذا القطاع هما: هواوي Pura 70 Ultra وأوبو Find X7 Ultra، ويعد كلا الهاتفين بمثابة شهادة على الأجهزة المستقبلية القادمة والبراعة التكنولوجية لمصنعيها.

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الجديد Vivo Y100 4G، الذي حصل على شكل ومواصفات تجعله جهازا مميزا جدا مقارنة بمنافسيه من نفس الفئة السعرية.

تعمل شركة جوجل Google، باستمرار للحفاظ على سرية أجهزتها القادمة، ولكن هذا لما يحدث مع هاتف Pixel 8a الذي من المتوقع إطلاقه خلال المؤتمر السنوي للمطورين Google I/O 2024، حيث كشفت العديد من التسريبات عن المواصفات الكاملة والسعر الذي سينطلق به الهاتف.

أطلقت شركة إتش تي سي HTC التايوانية، حاسب لوحي جديد في سوقها المحلية تحت اسم HTC A101 Plus، والذي يحتوي على مواصفات وتقنيات ممتازة لمنافسة أحدث الأجهزة اللوحية الحديثة.

يستمر تطوير واتساب WhatsApp، بشكل متواصل حيث تتلقى المنصة باستمرار إصلاحات للأخطاء وميزات جديدة ومثيرة للاهتمام، يهدف هذا التركيز الثابت على تحسين تجربة المستخدم إلى تقديم تجربة مراسلة بديهية وقابلة للتخصيص بشكل متزايد.