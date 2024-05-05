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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لو موبايلك مفيهوش مساحة.. واتساب يقدم ميزة عظيمة لأصحاب هواتف أندرويد

واتساب
واتساب

يستمر تطوير واتساب WhatsApp، بشكل متواصل حيث تتلقى المنصة باستمرار إصلاحات للأخطاء وميزات جديدة ومثيرة للاهتمام، يهدف هذا التركيز الثابت على تحسين تجربة المستخدم إلى تقديم تجربة مراسلة بديهية وقابلة للتخصيص بشكل متزايد.

وبحسب ما ذكره موقع “gizchina”، يأتي التطوير الأخير ضمن النسخة التجريبية من واتساب على أندرويد، ضمن الإصدار الذي يحمل الرقم 2.24.10.8 على جوجل بلاي، يقدم هذا الإصدار ميزة جديدة قيمة مصممة لتبسيط إدارة التخزين على أجهزة المستخدم مع تصفية المحادثات.

 

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ميزة جديدة من واتساب ستحدث ثورة في إدارة التخزين


أشارت التسريبات الأخيرة إلى تطوير واتساب لخيارات تصفية الدردشة، بما في ذلك فئات مثل “الكل” و"غير المقروءة" و"المجموعات"، يأخذ الإصدار 2.24.10.8 هذه الخطوة إلى الأمام من خلال تقديم وظيفة تصفية جديدة داخل قسم إدارة التخزين بالتطبيق.

وأوضحت لقطات الشاشة المسربة، أن بعض مختبري الإصدار التجريبي من واتساب على أندرويد أصبح لديهم القدرة على تصفية قائمة الدردشة الخاصة بهم أثناء إدارة مساحة تخزين الجهاز، وتتيح هذه الوظيفة للمستخدمين التركيز على أنواع معينة من المحادثات، مثل الدردشات أو القنوات الفردية، عند تحسين ذاكرة أجهزتهم.

ميزة جديدة من واتساب ستحدث ثورة في إدارة التخزين

وتكمن أهمية هذه الميزة في قدرتها على تحديد الدردشات والقنوات التي تستهلك أكبر مساحة تخزينية على هواتف أندرويد، مما يتيح للمستخدمين اتخاذ قرارات مستنيرة حول تحديد الدردشات التي قد تحتاج إلى تنظيف التخزين.

ومع نظام التصفية الجديد على واتساب، يمكن لمستخدمي أندرويد بسهولة تحديد القنوات ذات ملفات الوسائط الكبيرة التي تعتبر من أكبر الدردشات المستنزفة لمساحة تخزين الهاتف، يعمل هذا المكتشف حديثا على تمكين المستخدمين من تحرير مساحة تخزين قيمة بشكل استراتيجي عن طريق حذف الوسائط بشكل انتقائي من قنوات محددة، دون الحاجة إلى التدقيق في سجل الدردشات بالكامل.


ويمثل إدخال تصفية المحادثات ضمن إدارة التخزين خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة إلى تطبيق واتساب، حيث ستزود هذه الميزة المبتكرة المستخدمين بقدر أكبر من التحكم في مساحة تخزين أجهزتهم لاسيما إذا كانت محدودة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجربة المستخدم الشاملة.

وبالنظر إلى الميزة، فمن المتوقع طرحها لقاعدة مستخدمي واتساب على أجهزة أندرويد، في إصدار مستقر في المستقبل القريب.

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