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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغرب واقعة تهريب.. رجل يخفي ثعابين داخل سرواله في مطار ميامي الأمريكي

صدى البلد

أصيب ضباط إدارة أمن المواصلات، في مطار ميامي الدولي بالصدمة، عندما عثروا على كيس به ثعابين مخبأة في سروال رجل.

 واكتشف الضابط  الثعابين مخبأة فيما يبدو أنها حقيبة نظارات شمسية، في بنطال النشرة الإعلانية عند نقطة تفتيش بالمطار ، وفقًا لما نشرته إدارة أمن النقل على موقع X.

وأدرج في المنشور صورة لاثنين من الثعابين الصغيرة والحقيبة المموهة التي تم حفظهما فيها.

وتم استدعاء الضباط لمساعدة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية وكذلك شرطة ميامي، وفقًا لإدارة أمن المواصلات. 

فيما تم تسليم الثعابين إلى لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية.

بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول هذا الحادث المريب، الذي أذهل ضباط إدارة أمن المواصلات في مطار ميامي الدولي.

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