نقيب الأطباء: نشجع استثمارات القطاع الخاص في المراكز الصحية والمستشفيات

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن القانون به شقان أحدهما يهدف لتشجيع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية معلقا "وده إحنا فيه شخصيا"، منوها بأن السلطات تشجع على بناء وإدارة وتشغيل مستشفيات ومنشآت صحية ومشاركة الحكومة في ادارة وتشغيل وتطوير مستشفيات.

وأضاف "عبد الحي"، خلال برنامج "‎حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "نحن مع الشق الأول تماما، ومع تشجيع القطاع الخاص لأن يبني مستشفيات ومنشآت صحية ومراكز طبية، والقطاع الخاص يقدم الخدمة كشريك للدولة، وتوجد استثمارات كثيرة في القطاع الخاص المراكز الطبية والمستشفيات، واحنا بنشجع ده جدا".

وأوضح نقيب الأطباء، أن المستشفيات الحكومية واجب على الوزارة تطويرها وتقديم الخدمة من خلالها يجب على الوزارة وضع خطة لتطويرها و رفع كفاءة الأطقم الادارية بها ورفع كفاءة النظام الصحي بها "ده أولي لان لازم يكون في توازن بين القطاع الخاص والقطاع العام"، مضيفا أن رأينا في التجارب الذي حدثت في خلال السنوات الماضية مثل المستشفى السعودي الالماني قام ببناء مستشفيات واضاف أسره لـ مصر.



