%95 من المستهدف.. الصحة تكشف حقيقة منع الموظفين غير المطعمين من الدخول لعملهم ..فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة ، إنه منذ بدء تفعيل عدم دخول الموظفين غير المطعمين إلي عملهم يوم 15/11 لم يصل الينا أي شكاوي حتي الأن ، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد جدا وهذا يدل علي أن الحكومة نجت في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار.

واضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج “ التاسعة “ المذاع علي القناة "الأولي المصرية" ، أن وزارة الصحة طعمت 95% من المستهدف من الموظفين ، وليس هناك مواطنين غير متواجدين في عملهم بسبب عدم تلقيحهم ، ولدينا حملات توعية تذهب إلي الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم لحثهم علي التطعيم .

وأوضح عبد الغفار ، أن هناك 41 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا ن، الجرعة الأولي والثانية ، مؤكدا أن الطلاب الذين يكون سنهم أعلي من 15 سنة يتم تلقيحهم .