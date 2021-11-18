أزمة القيد تمنع عمر السعيد من الانتقال للشرطة العراقي



كشف الإعلامي محمد شبانة عن رفض مسئولي نادي الزمالك بيع عمر السعيد مهاجم الفريق لصفوف الشرطة العراقي بعدما أبدى الأخير رغبته في التعاقد معه.

وقال شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" عبر قناة ETC: "ينتهي عقد عمر السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل".

وكشف: "عرض الشرطة العراقي 300 ألف دولار لضم اللاعب لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي تمسكت بضم اللاعب".

واختتم: "تسببت أزمة القيد وعدم قدرة الزمالك على ضم لاعبين في يناير في رفض النادي فكرة التخلي عن مهاجمه مهما كانت الإغراءات".