السفير البريطاني يكشف كواليس الزيارة التاريخية للأمير تشارلز إلى مصر.. فيديو

كشف السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، عن كواليس الزيارة التاريخية ل_ ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وقرينته لمصر.



وأكد "جاريث بايلي" خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي " أن زيارة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز هي من أهم الزيارات الخارجية لبريطانيا.



وأوضح "جاريث بايلي" أن زيارة الأمير تشارلز جاءت في هذا التوقيت بعد رفع اسم مصر من قائمة حظر السفر من قبل بريطانيا.

وأشار السفير البريطاني بالقاهرة إلى أن العلاقات المصرية البريطانية قوية، وجميع العالم يعرف جيدا أن مصر بلد صاحبة تاريخ عريق، فضلا عن انها دولة معروفه بالحضارة والعالم الآثارية الجميلة.

وشدد السفير البريطاني بالقاهرة، على أهمية العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وهي علاقة ذهبية ومتميزة، خاصة أن الدولة المصرية سوف ترأس القمة العالمية لمكافحة تغيير المناخ، وهذا ما يربط البلدين.