مصعد من نوع خاص.. حيلة متقاعد روسي لرفع كرسيه المتحرك.. شاهد

قد يدعو العجز صاحبه إلى التفكير في ابتكار يسهل عليه حياته دون أن يشعره بأنه مصدر إزعاج أو ثقل على الآخرين.

ورغم أن ابتكار المواطن الروسي ألكساندر يودين، من مدينة تيماشوفسك في إقليم كراسنودار جنوب روسيا آلة خاصة لرفع كرسيه المتحرك يبدو خطيراً، إلا أنه يتصرف أثناء استعمالها بكل طمأنينة وكأنه واثق أنه لن يخونه هذا المصعد.

يقف المواطن الروسي ألكساندر يودين أسفل شرفة غرفته على الطابق الثالث بأحد المباني السكنية وسط المدينة منتظراً أحبال رفع كرسيه المتحرك ليبدأ في ربطها على الفور ثم يصعد إلى شرفة منزله حيث صنع مدخلاً خاصةً لكرسيه المتحرك يشبه الباب إلى حد كبير.

وقد صنع المواطن الروسي غرفة التحكم في مصعده الخاص داخل إحدى غرف منزله علماً أنها تعمل بالطاقة الشمسية، حسب ما نشرته قناة «روسيا اليوم».

تركي آل الشيخ يتفاعل مع طفل من ذوي الاحتياجات

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» مقطع فيديو من منطقة «بوليفارد رياض سيتي» ضمن موسم الرياض لعام 2021.

وظهر خلال مقطع الفيديو طفل علي كرسي متحرك من ذوي الاحتياجات الخاصة ويساعده شاب للتزلج على الجليد وعلق قائلا «يا حبيبي».

وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار “تخيل أكثر”، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

يضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 أشهر، تتميز بالتنوع، حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".