عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحذر من انتقال الإرهاب من أفغانستان إلى دول الجوار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت روسيا من انتقال الإرهاب وتهريب المخدرات من أفغانستان إلى دول الجوار، مشيرة إلى أن الوضع في أفغانستان لم يزدد استقرارا في الفترة الأخيرة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "اليوم هناك خطر حقيقي لانتقال الأنشطة الإرهابية والمتعلقة بالمخدرات إلى دول الجوار، بما في ذلك تحت غطاء الهجرة".

وأضاف: "نعول على أن حركة "طالبان" ستواصل تنفيذ التزاماتها بشأن القضاء على تلك التحديات".

وأشار إلى أن الوضع الجديد الذي نشأ في أفغانستان بعد 15 أغسطس، "لم يجعل الأفغان أو المجتمع الدولي أقرب من تحقيق الاستقرار في البلاد، وإقامة دولة سلمية وغير قابلة للتجزئة وخالية من المخدرات والجرائم".

وتابع: "أضيفت إلى القضايا القديمة التي لم تحل منذ عقود، تحديات جديدة متعلقة بعدم وجود الاعتراف الدولي".

وأكد أن روسيا تدعو إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل مصالح جميع الفئات الإثنية والسياسية للبلاد، وإلى ممارسة أفغانستان لسياسات داخلية وخارجية معتدلة مع مراعاة حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن روسيا تستعد لإرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان.

وقال إن تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأفغانستان يعتبر "مهمة أولوية"، مضيفا أن روسيا ترحب بخطوات الأمم المتحدة في هذا المجال.

وتابع: "ونحن من جانبنا مستعدون للمساهمة في هذه القضية العامة. وقريبا سنرسل إلى أفغانستان المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية"، معبرا عن الأمل بأن تقدم الدول المانحة مساعدات أيضا.

وأضاف: "نعتبر من المجدي عقد مؤتمر واسع للمانحين برعاية الأمم المتحدة"، مشددا على أن العبء الأساسي لإعمار أفغانستان في الفترة ما بعد النزاع يجب أن تتحمله الدول التي كانت قواتها موجودة على أراضي البلاد خلال السنوات الـ 20 الأخيرة.

وأشار إلى ضرورة الإفراج عن الأصول الأفغانية من قبل المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أنه في غياب ذلك سيكون من المستحيل حل القضايا الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان، محذرا من وقوع انهيار اقتصادي في أفغانستان.

الأمم المتحدة الإرهاب أفغانستان طالبان مجلس الأمن روسيا

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء مركز في أوزبكستان لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

أمريكا وكندا تبحثان استمرار دعمهما لشعب أفغانستان والأوضاع في هايتي

ترشيحاتنا

إبراهيم عيسى: جماعة الاخوان سيطروا على كل النقابات خلال حكم الرئيس مبارك

خاصة الأهرامات والإسكندرية.. السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيحرص على زيارة المعالم الأثرية المصرية

باقة 350 ألف درهم مغربي.. أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021

هل إصابة الإنسان بالوسواس تدل على قلة الإيمان .. الإفتاء تجيب

الدرندلي: أنا وخالد مرتجي إخوات وعشرة عمر وعلاقتنا معا لم تنقطع

السفير البريطاني: الأمير تشارلز سيلتقي الرئيس السيسي وشيخ الأزهر والبابا تواضروس خلال زيارته لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

التمويل العقارى| موعد سداد أول قسط للمتقدمين بمشروع «سكن لكل المصريين 2»

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ