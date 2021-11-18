بقرار من "القصبي".. هاشم محمد خليل وكيلاً للمشيخة العامة بأسيوط

أصدر الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، قراراً بتعيين هاشم محمد هاشم خليل وكيلاً للمشيخة العامة للطرق الصوفية عن محافظة أسيوط.

وكيل جديد لأسيوط

وجاء القرار الذي أصدره شيخ مشايخ الطرق الصوفية وفق القانون رقم 118 لسنة 1976 والخاص بنظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية، وكتاب الإدارة العامة للشؤون الإدارية لوزارة الداخلية رقم 171/2020/12) ليوم 13 يونيه 2020، بالموافقة على تعيين هاشم محمد هاشم خليل وكيلاً عن محافظة أسيوط.

كما تضمن القرار اعتبار الوكيل الجديد للمشيخة بمحافظة أسيوط مستقيلاً من الطريقة الرفاعية من لحظة صدوره.

من جانبها، هنأت الطريقة الرفاعية وشيخها الشيخ طارق يس الرفاعي، وكيل أسيوط لثقة شيخ المشايخ فيه واختياره لتلك المهمة، متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح.

دشنت الطريقة الرفاعية وشيخها الشيخ طارق يس الرفاعي ونائبه محمود يس، ساحة ومقام الشيخ محمد فرج أكبر معمري الطريقة في مصر ومؤسسها بمدينة أسوان، وذلك بالرغم مما تشهده المحافظة من طقس سيئ.

الشيخ محمد فرج العياط

ولد الشيخ محمد فرج العياط بمركز البلينا محافظة سوهاج، في السادس والعشرون من شهر أبريل عام ألف تسعمائه ستة وثلاثون.

انتمى للطريقة الرفاعية وهو صغير السن عن الشيخ أحمد نور الدين المشوادي من أكابر مشايخ الطريقة الرفاعية بصعيد مصر، وانتقل الشيخ محمد فرج إلى محافظة أسوان في ستينيات هذا القرن خلال فترة إنشاء السد العالي وأنشأ ساحة وقام بنشر الطريقة الرفاعية في المحافظة وخارجها.

عمل معمر الطريقة الرفاعية على إحياء موالد ال البيت والصالحين في كافة محافظات مصر وكان على صلة وطيدة بعميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي.

وتعد ساحة الشيخ محمد فرج ملاذاً للفقراء والمساكين منذ نشأتها وحتى انتقاله وهو يجهذ للاحتفال بالمولد النبوي هذا العام فقد انتقل يوم السابع من شهر ربيع أول لعام 1443هـ، وقد أثر أبنائه على إقامة الاحتفال بالمولد النبوي وانشد فيه الشيخ ياسين التهامي وابنه محمد اللذان أبكيا الحضور، بعد أن رثاه الشيخ ياسين التهامي.