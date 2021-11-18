عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بقرار من "القصبي".. هاشم محمد خليل وكيلاً للمشيخة العامة بأسيوط

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

أصدر الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، قراراً بتعيين هاشم محمد هاشم خليل وكيلاً للمشيخة العامة للطرق الصوفية عن محافظة أسيوط.

وكيل جديد لأسيوط

وجاء القرار الذي أصدره شيخ مشايخ الطرق الصوفية وفق القانون رقم 118 لسنة 1976 والخاص بنظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية، وكتاب الإدارة العامة للشؤون الإدارية لوزارة الداخلية رقم 171/2020/12) ليوم 13 يونيه 2020، بالموافقة على تعيين هاشم محمد هاشم خليل وكيلاً عن محافظة أسيوط.

كما تضمن القرار اعتبار الوكيل الجديد للمشيخة بمحافظة أسيوط مستقيلاً من الطريقة الرفاعية من لحظة صدوره.

من جانبها، هنأت الطريقة الرفاعية وشيخها الشيخ طارق يس الرفاعي، وكيل أسيوط لثقة شيخ المشايخ فيه واختياره لتلك المهمة، متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح.

دشنت الطريقة الرفاعية وشيخها الشيخ طارق يس الرفاعي ونائبه محمود يس، ساحة ومقام الشيخ محمد فرج أكبر معمري الطريقة في مصر ومؤسسها بمدينة أسوان، وذلك بالرغم مما تشهده المحافظة من طقس سيئ. 

الشيخ محمد فرج العياط

ولد الشيخ محمد فرج العياط بمركز البلينا محافظة سوهاج، في السادس والعشرون من شهر أبريل عام ألف تسعمائه ستة وثلاثون.

انتمى للطريقة الرفاعية وهو صغير السن عن الشيخ أحمد نور الدين المشوادي من أكابر مشايخ الطريقة الرفاعية بصعيد مصر، وانتقل الشيخ محمد فرج إلى محافظة أسوان في ستينيات هذا القرن خلال فترة إنشاء السد العالي وأنشأ ساحة وقام بنشر الطريقة الرفاعية في المحافظة وخارجها.

عمل معمر الطريقة الرفاعية على إحياء موالد ال البيت والصالحين في كافة محافظات مصر وكان على صلة وطيدة بعميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي. 

وتعد ساحة الشيخ محمد فرج ملاذاً للفقراء والمساكين منذ نشأتها وحتى انتقاله وهو يجهذ للاحتفال بالمولد النبوي هذا العام فقد انتقل يوم السابع من شهر ربيع أول لعام 1443هـ، وقد أثر أبنائه على إقامة الاحتفال بالمولد النبوي وانشد فيه الشيخ ياسين التهامي وابنه محمد اللذان أبكيا الحضور، بعد أن رثاه الشيخ ياسين التهامي.

مقام الشيخ محمد فرج

 

القصبي الطرق الصوفية الطريقة الرفاعية الشيخ محمد فرج معمر الطريقة الرفاعية عميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي

ترشيحاتنا

إيران في منزل وزير دفاع إسرائيل..تفاصيل قضية الخادم المتهم بالتجسس لصالح طهران

الإمام الأكبر والأمير تشارلز يناقشان أزمة تغير المناخ والحلول الممكنة لمواجهتها

قرينة الرئيس: لقائي مع الدوقة كاميلا فرصة للحديث حول تمكين المرأة وخطوات الدولة لتعزيز دورها

أردوغان : علاقاتنا مع إسرائيل مهمة ويجب تقليص الخلافات بين الدولتين

رسالة من شكري.. سفيرة مصر في كاتماندو تبحث مع وزير الخارجية النيبالي علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون

بي إم دبليو تعرض السكوتر CE 04 بمعرض لوس أنجلوس الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

عبدالحفيظ أبلغه بالقرار .. لاعب جديد يرحل عن الأهلي بفرمان موسيمانى

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

الأمير تشارلز وزوجته يصلان الجامع الأزهر للقاء الإمام أحمد الطيب | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات من تجهيزات السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائي .. صور

هنفضل أصحاب.. انفصال كاميلا كابيلو وشون مينديز بعد عامين من الارتباط

انطلاق التدريب البحرى الجوى "ميدوزا -11" بمشاركة مصر واليونان وقبرص والإمارات

المغرب... شاهد أحدث إطلالات الجلباب المغربي وكيف أصبح مناسب للجينز

فيديو

وقف الجميع ظلم.. ردود فعل منع مطربي المهرجانات من الغناء

دفاعها عن المومس الفاضلة وذكرياتها مع «رفيع بيه».. ماذا قالت سميحة أيوب؟

فيديو جراف.. روان بن حسن بروجر كويتية مثيرة للجدل.. ما قصتها

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ