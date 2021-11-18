مصرع شخصين في تصادم سيارتين بملوي جنوب المنيا

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من عزبة حافظ بملوى جنوب المنيا حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن مصرع شخصين تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع شخصين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على دوران ترعة حافظ بملوى.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة.

