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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين في تصادم سيارتين بملوي جنوب المنيا

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين بملوي

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من عزبة حافظ بملوى جنوب المنيا حادث تصادم سيارتين مما أسفر عن مصرع شخصين تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد مصرع شخصين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على دوران ترعة حافظ بملوى.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وأفادت التحريات الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق فى الواقعة. 
 

حادث أسوان النيابة العامة التحقيق مصرع شخص السرعة الزائدة أمن المنيا تصادم سيارتين

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