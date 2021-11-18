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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السفير محمد حجازى يكشف أهمية زيارة الأمير تشارلز وقرينته لمصر ..فيديو

صدى البلد

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي زيارة أفراد العائلة المالكة البريطانية لمصر، قائلا:"  لها رمزية فى إطار تعبير المملكة المتحدة عن الدولة محل الزيارة.

وتابع حجازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" الزيارة اشتملت على لقاءات سياسية للأمير تشارلز وقرينته، لافتاً إلى أن الأبعاد الهامة التى تناولتها الزيارة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأشار إلي أن  زيارة الأمير تشارلز وقرينتة تعبير عن المكانة التى تحظى بها مصر فى ذهنية العائلة المالكة وسلم أولويات السياسة الخارجية البريطانية.

 

العائلة المالكة البريطانية المملكة المتحدة وزير الخارجية الخارجية البريطانية الفكر المتطرف

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