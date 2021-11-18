رئيس اقتصادية السويس يكشف كواليس اجتماعه برئيس الوزارء

كشف المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل اجتماعه بالدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم.

وقال يحيي زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" لاجتماع تناول استعراض للمنطقة الروسية التى سيكون لها شأن كبير بالمنطقة الاقتصادية للقناة، فضلا عن استعراض أهم المشروعات وخاصة ميناء السخنة وشرق بورسعيد.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،:" لاجتماع تناول استعراض الموانئ والمناطق الصناعية والاستثمارات والمعوقات وكيفية التغلب عليها.

وأشار المهندس يحيي زكي إلي أن المشروعات البتروكيماوية كانت على رأس أولويات الاجتماع لخدمة هدف الدولة فى تحويل منطقة السخنة إلى مركز عالمى لصناعات البتروكيماويات وما ينتج عنها والصناعات المغذية لها.