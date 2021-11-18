الآثار تكشف موعد احتفالية طريق الكباش

كشفت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، تفاصيل إحتفالية طريق الكباش بالأقصر.

وقالت سها بهجت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" احتفالية طريق الكباش بالأقصر ستنطلق الخميس المقبل، وستضع مصر في المكانة التي تستحقها كمركز للسياحة العالمية".

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، أن عددا من الصحف والقنوات الأجنبية ستغطي الحدث، لافتة إلي أنهم يحضرون لاحتفالية الأقصر منذ عام.

وأشار إلي أن العمل في طريق الكباش بدأ عام 2005، من إزالة المباني المحيطة حوله وأي شكل غير حضاري، ثم توقف عام 2011، وعاود العمل فيه عام 2016، ومنذ وقتها والجهود مبذولة فيه وعلى رأسهم وزارة السياحة والآثار.

ولفتت سها بهجت إلي أن طريق الكباش يقارب على الـ 3 كيلو مترات، وهو أكبر طريق أثري على مستوى العالم، ومخصص للمواكب الاحتفالية للفراعنة.



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