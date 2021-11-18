برنامج سهرانين يتبرع بمبلغ لمعهد الأورام باسم المذيعة لينا شاكر

حلت الإعلامية والمذيعة المتميزة لينا شاكر، ضيفة على الفنان أمير كرارة فى برنامج سهرانين على قناة On E، لتتحدث عن تجربتها مع مرض السرطان، ورحلة العلاج التي خاضتها في الآونة الأخيرة.

وقام الفنان أمير كرارة وأسرة البرنامج، بتكريم المذيعة بعد قصة كفاحها مع مرض السرطان.

وتتحدث لينا شاكر عن بدايتها كمذيعة بالتلفزيون المصري وقناة النيل للمنوعات وتقديمها لأهم وأبرز البرامج مثل برنامج اسهر معانا وبرنامج افطر معانا.

وفى نهاية فقرة المذيعة لينا شاكر أعلن أمير كرارة بأن برنامج "سهرانين" تبرع بمبلغ معين لمعهد الأورام باسم لينا شاكر، وستكون هناك لوحة شرف باسمها حتى تكون نموذجا للآخرين، فيما أعربت لينا شاكر عن سعادتها بهذه الهدية متمنية الشفاء لكل المرضى.

وبدأت حياتها العملية في فترة التسعينيات من خلال برامج المنوعات على "قناة النيل للمنوعات" بالتليفزيون المصري.

وقدمت عددا من برامج المنوعات البارزة على قنوات النيل منها "اسهر معانا" و"افطر معانا".