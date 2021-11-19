سيدة تثير الجدل بعد قذفها أسدا بالورد

أثارت سيدة أمريكية الجدل في حديقة برونكس في ولاية نيويورك الأمريكة و ذلك بعد أن تداول الرواد مقطع فيديو لها و هي ترقص أمام عرين الأسد و تقذفهي بالورود و المال .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة كانت ترتدي فستانا أحمر اقتحمت عرين الأسد في حديقة برونكس الأمريكية، اثارت الجدل و الحيرة بين رواد التواصل الإجتماعي بسبب جرأتها الشديدة لإقتحامها عرين الاسد .



ظهرت السيدة و هي ترتدي فستانا أحمر قصير و تقتحم عرين الأسد، بكل جرأة و شجاعة و حرية و كأنها تقتحم بيتا لحيوانات أليفة و أن الأسد لن يهاجمها .

استمر وجود السيدة في عرين الأسود دقيقتين بدون خوف أو ذعر، بل حاولت قذف الأسود بالورود و المال كنوع من أنواع التعبير عن الحب و أنها لم تكن تخاف من تواجدها في العرين .

ذكرت الصحف الأأمريكية أن ذلك الحادث ليس الأول بل سبقه حادث في 2019، و اقتحمت سيدة سمراء عرين الأسود في حديقة برونكس و لكن تدخل الأمن في الوقت المناسب .

