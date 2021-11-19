عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تثير الجدل بعد قذفها أسدا بالورد

صدى البلد

أثارت سيدة أمريكية  الجدل في حديقة برونكس في ولاية نيويورك الأمريكة و ذلك بعد أن تداول الرواد مقطع فيديو لها و هي ترقص أمام عرين الأسد و تقذفهي بالورود و المال . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة كانت ترتدي فستانا أحمر اقتحمت عرين الأسد في حديقة برونكس الأمريكية، اثارت الجدل و الحيرة بين رواد التواصل الإجتماعي بسبب جرأتها الشديدة لإقتحامها عرين الاسد . 

txt

العناية الإلهية تنقذ يوتيوبر شهيرا من بين أسنان أسد

txt

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

 

 


ظهرت السيدة و هي ترتدي فستانا أحمر قصير و تقتحم عرين الأسد، بكل جرأة و شجاعة و حرية و كأنها تقتحم بيتا لحيوانات أليفة و أن الأسد لن يهاجمها . 
استمر وجود السيدة في عرين الأسود دقيقتين بدون خوف أو ذعر، بل حاولت قذف الأسود بالورود و المال كنوع من أنواع التعبير عن الحب و أنها لم تكن تخاف من تواجدها في العرين . 
ذكرت الصحف الأأمريكية أن ذلك الحادث ليس الأول بل سبقه حادث في 2019، و اقتحمت سيدة سمراء عرين الأسود في حديقة برونكس و لكن تدخل الأمن في الوقت المناسب  . 
 

سيدة برونكس نيويورك مقطع فيديو أسد

ترشيحاتنا

مجلس الأمن يدين اقتحام الحوثيين مقر السفارة الأمريكية في صنعاء

وفاة علي السرجاني رئيس اتحاد الطائرة الأسبق

تحت جهاز التنفس.. إبنة سهير البابلي تطلب الدعاء لوالدتها

كرامات المكثرين من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها

سيدة تثير الجدل بعد قذفها أسدا بالورد

فولو ولا بلوك.. أحمد فهمي يكشف علاقته بـ محمد رمضان على السوشيال ميديا.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وزير قطاع الأعمال: دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية

تعليق الدراسة بمدارس دمياط يومي السبت والأحد لحين تحسن الأحوال الجوية

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

تحذير من الأرصاد للمواطنين: سقوط غزير من الأمطار خلال هذه الأيام

2000 دولار.. شعبة الذهب تكشف عن مفاجأة بشأن ارتفاع سعره.. فيديو

ثلوج وأمطار رعدية |5 محافظات تقرر تعطيل الدراسة خوفا من طقس السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

إحنا على الله وأعمل اللي يعجبني.. ردود أفعال مطربي المهرجانات على قرار منعهم من الغناء

مجدي يعقوب يشارك في حفل استقبال الأمير تشارلز|فيديو وصور

يسرا وأحمد حلمي ومنى زكي يحضرون حفل استقبال الأمير تشارلز بالأهرامات

فيديو

فيديوجراف.. الفستان اتحرق.. مواقف صعبة في حياة منى زكي وأحمد حلمي

ليلى غالب تبهر لجنة تحكيم ذا فويس الألماني.. ورد فعل غير متوقع

تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وقرينته كاميلا إلى مصر.. الزوجان الملكيان في الأزهر والأهرام بعد لقاء الرئيس السيسي .. دوق ويلز يجري حوارا عميقا مع الإمام الأكبر | فيديو وصور

أحمد حلمي و منى زكي يلتقطان الصور التذكارية أمام الأهرامات |فيديو

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ