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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

أسد
أسد

خلال مقطع فيديو مخيف حقق أكثر من 3.7 ملايين مشاهدة يظهر رجل يحاول مداعبة أسد من خلال مد يده خارج نافذة مركبة سفاري داخل حديقة سيرينجيتي الوطنية في إفريقيا، وكان رد الفعل مفاجأة.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء مرعب بين سائح وأسد خلال رحلة سفاري داخل حديقة Serengeti الوطنية في إفريقيا. 

يظهر في الصورة رجلاً يحاول استفزاز الأسد من خلال مد يده خارج نافذة مركبة السفاري، لكن رد فعل الأسد كان عنيفًا.

 

يبدأ الفيديو بالرجل الذي يصور بهاتفه جلوس الأسد بالقرب من نافذة السيارة، ثم يشرع في فتح النافذة ومداعبة الأسد بكل تهور.

 

وفي غضون ثوان، ينزعج الحيوان ويبدأ في الزئير بغضب على السائح، الذي يشعر بالخوف ويحاول بسرعة إغلاق النافذة قبل هجوم الأسد.

 

فقد حاول سائح في سيرينجيتي بـ إفريقيا أن يلمس الأسد لكنه كاد أن يقطع وجهه بمخالبه بعد أن قفز على النافذة.

 

حقق الفيديو المروع أكثر من 3.7 مليون مشاهدة والعديد من ردود الفعل الغاضبة، حيث قام المستخدمين بمهاجمة السياح المتهورين عبر التعليقات.

إفريقيا أسد Serengeti الاسد السفاري السيارة الحيوان هجوم سيرينجيتي اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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