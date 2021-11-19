سيدة تخجل من مناداة ابنها باسمه في الأماكن العامة لهذا السبب

نشرت سيدة شكوتها عبر موقع “ MUMSNET ”و ذلك بعد شعورها بالذنب الشديد تجاه طفلها الأول بعدما قررت أن تخضع لقرار زوجها في إختيار اسم الطفل الذي اصبحت تخجل أن تناديه به في الأماكن العامة .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن سيدة بالغة من العمر 27 عاما، أرسلت إلى موقع يشترك فيه الآباء و الأمهات لطرح الأسئلة و المناقشات الأسرية و إيجاد حل للمشكلات .



قالت السيدة العشرينية، أنها أنجبت طفلها الأول و بعد فترة من الولادة و إختيار زوجها اسم لطفلهما شعرت بأن الاسم ليس مناسبا و سيتعرض طفلها للتنمر مدى حياته و ستشعر بالألم لأجله .

أوضحت الشابة أن الاسم الذي اختاره والد الطفل ليس سيئا للغاية، و لكنه يرمز لأحد عناصر الطبيعة، و بحسب ما ذكرت الصحيفة " لم تذكر اللام اسم طفلها"، فقد اكتفت بالتعبير عنه بأنه من أحد عناصر الطبيعة .

أشارت الشابة إلى أنها لم تكن راضية في البداية عن الاسم و لكنها وافقت بعد إصرار وإلحاح كبير من زوجها الذي كان يرى أن ذلك الاسم مناسبا للغاية لطفلهما الأول و لكنها طلبت من المشتركين مساعدتها وإرسال أسماء أطفال اختيار اسم مناسب لطفلها و تشجيعها لتغيير اسم الطفل في المصالح الحكومية .

