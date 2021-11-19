مع أنباء رحيله.. بن شرقي يثير الجدل عقب عودته لمران الزمالك

أعرب أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك والمنتخب المغربي عن سعادته بـ عودته لـ الفريق الابيض بمران الفريق أمس استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز

ونشر اشرف بن شرقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة له من مران الزمالك أمس وعلق :" عدت لبيتي ".

تكرار سيناريو رمضان صبحي مع الأهلي .. تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مصدر داخل نادي الزمالك كشف عن تطورات الموقف بشأن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق وتجديد التعاقد معه، موضحا أن إدارة الزمالك ستعقد جلسة أخيرة مع اللاعب في الأيام المقبلة لحسم الموقف بشكل نهائي وقراره بشأن التجديد.



وتابع شبانة في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية ETC، أنه حال استمرار موقف بن شرقي ورفض التجديد إلا بشروطه ستقوم الإدارة بتكرار نفس سيناريو الأهلي مع رمضان صبحي وسيتم إصدار بيان رسمي أمام الإعلام لإعلان موقف اللاعب ورفض تجديده وسيكون هناك قرار مصيري بإعلان بيع بن شرقي في يناير المقبل.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بفندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في الخامسة مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة تضم كل من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.