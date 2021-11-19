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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصديقة والدادة وصاحبة الدم الخفيف.. شخصيات افتقدتها الدراما المصرية برحيل خيرية أحمد

خيرية أحمد
خيرية أحمد

تمر اليوم 10 سنوات على رحيل الفنانة خيرية أحمد التي أثرت الشاشة المصرية بالعشرات من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي كانت تتميز بطابعها الاجتماعي خفيف الظل، تاركة إرثا كبيرا من المسلسلات التي تجعلها حاضرة دائما في قلوب وأذهان المشاهدين. 

خيرية أحمد 

توفيت خيرية أحمد في مثل هذا اليوم عام 2011، بعد صراع مع المرض الذي أخفته عن الجمهور، حتى دخلت في غيبوبة إثر إصابتها بأزمة قلبية، ولم تتوقف عن التمثيل لآخر لحظات في حياتها حتى عرضت لها أعمال بعد وفاتها منها أزواج في ورطة وفرح العمدة. 

خيرية أحمد 

الصديقة والدادة والسيدة الاجتماعية صاحبة الدم الخفيف، كانت هذه أبرز الأدوار التي افتقدتها الشاشة المصرية كثيرا برحيل خيرية أحمد التي شكلت في سنواتها الأخيرة دويتو درامي مميز مع الفنانة فيفي عبده في العديد من المسلسلات أبرزها الحقيقة والسراب وسوق الخضار. 

خيرية وسميرة أحمد 

اشتهرت خيرية أحمد منذ أيام سينما الأبيض والأسود بدمها الخفيف وشخصية زوجة فؤاد المهندس صاحبة الإيفيه الشهير "محمود ياحبيبي"، وذلك بعدما أطلت على الجمهور للمرة الأولى صوتيا من خلال برنامجها الإذاعي "ساعة لقلبك"، الذي أهلها للانضمام إلى فرقة إسماعيل ياسين، ثم أمين الريحاني والهنيدي، لتقدم أعمال كوميدية مسرحية عديدة.  

لا يعرف الكثيرون أن الراحلة كان اسمها الحقيقة هو سمية أحمد، وغيرته إلى خيرية لتلحق بشقيقتها الفنانة سميرة احمد في النجاح والشهرة، وتزوجت من المؤلف الدرامى والممثل يوسف عوف.

 

خيرية أحمد ذكرى رحيل خيرية أحمد سميرة أحمد الحقيقة والسراب سوق الخضار

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