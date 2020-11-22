أحفاد خيرية أحمد يكشفون لمحات من حياتها .. فيديو

قال كريم عوف، نجل الفنانة الراحلة خيرية أحمد، إنه بالرغم من انشغال والديه في مجال الفن، إلا أنهما قاما بتربيته التربية السليمة، كما أنهما كانا دائما يصطحبانه إلى المسرح وجميع طاقم العمل بالمسرح يلعبون معه ويهتمون به، إضافة إلى أنه كان يشارك أولاد فنانين اخرين بنفس صغر عمره في اللعب، وأقرب مثال لهؤلاء الأطفال أولاد الفنان محمد عوض، الذى كان على علاقة بهم على مر هذه السنوات، حيث شاركت خيرية أحمد مع الفنان محمد عوض في العديد من الأعمال الفنية، وأيضا أولاد المخرج الكبير احمد توفيق، وغيرهم في العديد من أماكن التصوير.

وأضاف كريم عوف، خلال استضافه في برنامج "السفيرة العزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه من كثرة وجوده في الوسط الفني منذ صغر سنه عن طريق والدته ووالده، قرر عدم الدخول إلى الوسط الفني، وذلك لأنه كان يفضل التغيير ولا يفضل فن التمثيل، بعد سماح والده له باختيار مجال العمل الذى يفضله، قائلا "الفن لا يمكن أن يورث ولابد أن يكون الشخص لديه موهبة، وليس مجرد أن يفتح الأهل لابنه أو بنته الطريق".

ومن جانبه أوضحت سارة كريم عوف، أحد أحفاد الفنانة الراحلة خيرية أحمد، أن جدتها كانت تتسم بالأخلاق والطيبة، وكانت بمثابة أم وصديقة لها منذ طفولتها، وكانت تقوم بالكثير من الأخطاء ثم تتحامى فى جدتها من والديها، فكانت بالفعل حماية لها، والطريق الوحيد المساعد لها فى أى صعوبة خلال أمر معين، مضيفة أن جدتها كانت لا تعلي صوتها كثيرا.

ومن جانبها أشارت فاطيما كريم عوف، أحد أحفاد الفنانة الراحلة خيرية أحمد، إلى أنها كانت كثيرا تزعج جدتها أوقات مشاهدتها فى التلفزيون مصممة أنها تشاهد الكرتون بدلا من الفيلم التى تتابعه جدتها.

ومن جانبها أكدت مريم كريم عوف، إحدى أحفاد الفنانة الراحلة خيرية أحمد، أنها كانت لا تمتلك الكثير من الأصدقاء فى صغرها، فكانت جدتها تمثل لها الصديقة الوحيدة، وخاصة فى وقت حزنها، موضحا أنها ترتدى قميص جدتها دون أى ضبط للمقاسات، وايضا أنها تفضل طريقة وألوان الملابس التى كانت ترتديها جدتها، وأنها تشعر بالسعادة عند ارتدائها.