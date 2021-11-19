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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلومبرج: آبل تطرح سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل خلال 4 سنوات

آبل
آبل

تحاول شركة آبل  عملاق التكنولوجيا الأمريكية تسريع عملية تطوير مشروعها الخاص ببناء سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.

 

وفقا لتقرير وكالة بلومبرج الإخبارية الاقتصادية، تركز آبل  في مشروعها على تقديم سيارة ذاتية القيادة بشكل حقيقي وكامل وهو ما يشكل تحديًا تقنيًا حتى الآن بالمنسبة لكل صناع السيارات حتى شركة تسلا أول من قام بتصميم السيارات الكهربائية بتقنية الأوتوبايلوت المثيرة للجدل خاصة بعد أن سببت عدة حوادث.

 

خلال السنوات الفائتة، قام فريق السيارات في آبل باتخاذ مسارين على التوازي، إنشاء نموذج سيارات تجريبية بقدرات محدودة لنظام قيادة ذاتية يركز على قدرات التوجيه والتسارع  على غرار العديد من السيارات الحالية في الأسواق التب تقدمها جنرال موتورز  و فورد، أو إصدار يتمتع بقدرة كاملة على القيادة الذاتية دون تدخل بشري

 

تحت قيادة كيفن لينش، المدير التنفيذي السابق لبرامج watch Apple   والمسؤول حاليا عن قطاع السيارات الكهربائية بـ آبل يركز المهندسون الآن على الخيار الثاني لتطوير مركبات ذاتية القيادة بشكل كامل، وكشفت مصادر مقريبة من العلامة التجارية الأمريكية رفضت الكشف عن هويتها، أن لينش يدفع بفريقه من أجل اختراع سيارة بنظام قيادة ذاتي كامل في أقرب وقت.

 

ارتفعت أسهم آبل بنسبة 2.4٪ لتصل إلى 157.23 دولارًا أمريكيًا لسهم بعد أن أوردت بلومبرج خبر سيارات آبل ذاتية القيادة.

 

تستهدف شركة آبل إطلاق سيارتها ذاتية القيادة في غضون أربع سنوات، أسرع من الجدول الزمني السابق الذي يمتد من إلى سبع سنوات والذي كان بعض المهندسين يخططون له في وقت سابق من هذا العام، وهي مهمة طموحة جدا بالمقارنة لهذا الجدول الزمني.

آبل ذاتية القيادة تسلا جنرال موتورز فورد كيفن لينش apple watch بلومبرج

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