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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التنمية المحلية: تعطيل الدراسة في ٧ محافظات لحين توقف سقوط الأمطار

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة التقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات لموجة من الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين ومن بينها الدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء .

 

ووجه اللواء محمود شعراوي ، عَلِي الفور برفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى تلك المحافظات لحين  الاستقرار فى الأحوال الجوية ، كما طالب الوزير  من غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

 

وقال اللواء محمود شعراوي ، أن المحافظات التي ستتعرض لموجة من موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية قررت تعطيل الدراسة للطلاب بجميع مناطق المحافظات لحين الاستقرار في حالة الطقس وتوقف سقوط الأمطار .

 

 شدد " شعراوي " عَلِي ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحي و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات والإسراع من عمليات شفط أي  تراكمات وتجمعات لمياه الأمطار حتي لا تتأثر  حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع .

 

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الي وجود حالة من الاستقرار من حالة الطقس في باقي محافظات الجمهورية ، مع رفع درجة الاستعداد لكافة الأجهزة المعنية .

 

وشدد وزير التنمية المحلية علي أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية .

 

 كما أوضح الوزير أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات التي من المحتمل أن تشهد موجة من الطقس السيء لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

 

و طالب " شعراوي " بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الأرصاد هيئة الأرصاد الطقس السيئ

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