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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحمام شهد موت مشاهير

كيف يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرحاض وما علاقته بالاغتصاب؟

اليوم العالمي للمرحاض
اليوم العالمي للمرحاض

من 7 مليار شخص حول العالم، يعاني 2.5 مليار شخص من عدم وجود خصوصية، حيث يضطرون لقضاء حاجتهم في العراء، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى الإسراع لحل تلك الأزمة العالمية خاصة بعد حوادث أشارت إلى أن كثير من النساء يتعرضن لخطر الاغتصاب نتيجة عدم وجود خصوصية أثناء قضاء حاجتهن ومن هنا جاءت فكرة يوم المرحاض العالمي الذي يحتفى به العالم في الـ19 من نوفمبر كل عام.

 

جرائم اغتصاب

اغتصاب
اغتصاب

يعاني كثيرون من مخاطر قضاء الحاجة في العراء، خاصة النساء اللاتي يعانين الأمرين أثناء فترة الحيض من انعدام النظافة الشخصية وهو ما يتسبب في ظهور أمراض عدة، أقلها الحساسية الجلدية إضافة الى حدوث جرائم اغتصاب بسبب تعري النساء خارج منازلهن، كما يتسبب نقص مرافق الصرف الصحي في 432 ألف حالة وفاة بالإسهال سنويا.


الأمم المتحدة تدشن الاحتفال

مجسم مرحاض أمام الامم المتحدة
مجسم مرحاض أمام الامم المتحدة


اليوم العالمي للمراحيض يتم فيه تدشين حملة لتحفيز وحشد الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم حول قضايا الصرف الصحي، تم تأسيس هذا اليوم من قبل المنظمة العالمية للمراحيض في عام 2001، للفت الانتباه إلى قضايا الصحة العامة في العالم، وفي عام 2013، أصدرت الأمم المتحدة قرارا يعترف باليوم العالمي للمرحاض واعتباره يوم عالمي رسمي تابع للأمم المتحدة.


غياب المراحيض كان الدافع

مرحاض في العراء
مرحاض في العراء

 

جاء اختيار ذلك اليوم العالمي للمراحيض لتسليط الضوء على أهمية المراحيض في حياة البشر، إذ توجد العديد من المشاكل الصحية المرتبطة بغياب المراحيض في مناطق متفرقة في بلدان العالم النامي لتصل أعداد الأشخاص المحرومة من مرافق الخدمات الصحية الأساسية إلى البلايين.

 

فالهدف من اختيار يوم عالمي للمراحيض يعد فرصة لزيادة الوعي بحاجة جميع البشر للحصول على خدمات الصرف الصحي التي تشكل أهمية قصو في حياتنا، إذ يموت أكثر من 800 ألف طفل تحت سن الخامسة سنويًا نتيجة للإسهال أي أكثر من طفل في الدقيقة.


وترى منظمة الأمم المتحدة أنه لا بد أن يكون لدى الجميع مرافق صحية مستدامة، إلى جانب مرافق المياه النظيفة وغسل اليدين، للمساعدة في حماية أمننا الصحي والحفاظ عليه ووقف انتشار الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا والكوليرا والتيفويد.

 

بيل جيتس يدعم اليوم العالمي للمرحاض

بيل جيتس
بيل جيتس


ارتبط اسم رجل الأعمال والمبرمج الأمريكي بيل جيتس بـ اليوم العالمي للمراحيض، إذ تعهدت مؤسسة جيتس بتخصيص 42 مليون دولار لحملة مشاريع النظافة الصحية وتطوير المراحيض، وذلك من خلال دعم مخترعين يعملون على تصميم مراحيض لكي تكون في متناول الجميع والعمل على تطويرها من خلال إيجاد نظام بديل للأنظمة الخاصة بطرد المياه التي تؤدي إلى إهدار المياه العذبة

مع التعهد بتحسين طرق النظافة في البلدان الفقيرة التي لا تتوافر فيها المراحيض حيث تصل أعداد الفقراء المحرومين من المراحيض إلى 2.5 مليار شخصًا.


مراحيض من ذهب

 

مرحاض من ذهب
مرحاض من ذهب

اليابان هي إحدى الدول المهووسة بصناعة التواليت وتطويرها وتزويدها بوسائل الراحة والرفاهية، وتسعى لأن يكون ذلك جزءا من ثقافتها وعلامة مميزة لها، لذا تم بناء متحف للمراحيض تكلف 60 مليون دولار كما تنافس الولايات المتحدة أيضا بقوة في ذلك الهوس ففي متحف غوغنهايم في مانهاتن نيويورك تجد هذا المرحاض الذهبي من عيار 18 قيراط وهو أيضا عمل فني للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتلين.

 

الحمام شهد موت مشاهير

الفيس بريسلي
الفيس بريسلي


الحمام هو أكثر الأماكن خصوصية في المنزل، لذا فهو يشهد ما قد لا يشهده أحد وربما يظل طيلة العمر سرا غامضا، ألفيس بريسلي ملك الروك أند رول ترك قصره الفخم ليموت في الحمام، ويقال أنه تأثر بجرعة زائدة من المخدرات و الجميلة جودي غارلاند أو "دوروثي " في الفيلم الشهير "الساحر أوز" ماتت أيضا بجرعة مخدرات زائدة في حمام منزلها، في حين أن هناك أقاويل بأن زوجها قتلها بتلك الطريقة.

الأمم المتحدة يوم المرحاض العالمي جرائم اغتصاب اغتصاب بيل جيتس اليوم العالمي للمرحاض

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