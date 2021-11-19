ٱول زراعة رئة بمصر في مستشفى عين شمس التخصصي .. تفاصيل

كشف الدكتور وليد أنور مدير مستشفي عين شمس التخصصي عن اخر استعدادت مستشفي عين شمس التخصصي لاجراء اول زراعة رئة بمصر من احياء .

وأضاف مدير مستشفي عين شمس التخصصي أن العالم بدء منذ 30 عام فيما يسمى الزراعات العضو الذي يفشل في تأدية وظيفته مثل القلب أو الكبد أو الكلى أو الرئتين يتم استئصال هذا العضو وزرع عضو أخر من شخص متوفي دماغيًا في المريض .

وأكد الدكتور وليد انور خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن زراعة الرئة سوف تُجرى للأشخاص الذين يعانون من تليفات الرئة بنسب كبيرة جداً، وتؤثر على عملية التنفس الخاصة بهم، وتتم بزراعة فص أو فصين للشخص المريض الآن لم يُحدد موعد نهائي لإجراء العملية، ويُجرى الآن إقراء التجهيزات التحضرية المناسبة.

قال الدكتور وليد أنور مدير مستشفي عين شمس التخصصي يجب توافر متبرعين اثنين احياء ، وهناك اشتراطات يجب توافرها بهما، أبرزها أن تثبت التحاليل الخاصة بالجينية عدم رفض الجسم المنقول له للرئة، وغالباً ما تُجرى عمليات التبرع لزراعة الرئة من أقارب المرضى.



وأكد الدكتور وليد أنور أن جامعة عين شمس أول مستشفي جامعي لديها برنامج لزراعة الرئة، وهناك فريق كامل متكامل على التدريبات الكافية لإجراء العمليات.