قمر القندس.. "بدر نوفمبر" يزين سماء مصر | الليلة

تتزين سماء مصر الليلة، بظهور بدر نوفمبر والمعروف بـ قمر القندس فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إننا على موعد اليوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر مع اكتمال القمر ووصوله إلى طور البدر عند رؤيته في الفترة من 17 إلي 20 نوفمبر.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن اليوم الجمعة هو موعد قمر البدر الكامل لشهر نوفمبر أو بدر ربيع الآخر، حيث يبدو القمر بدرا للعين المجردة حيث تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة.

ويبدو القمر كما لو كان بدرا عند رؤيته في الفترة من 17 الي 20 نوفمبر أما وقت البدر الكامل فسيكون يوم 19 نوفمبر حيث يبلغ نسبة لمعان قرص القمر 99.9% ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس؟.

نسبة لمعان القمر تصل إلى 99.9%

وصرح الدكتور "تادرس " بأن قمر القندس سوف يبلغ لمعانه نسبة 99.9%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث يتفق موعده مع فترة صيد القندس قبل تجمد الأنهار والبحيرات.

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

جدير بالذكر أن بعد حلول ظلمة الليل يشاهد نجم الدبران الأحمر بالقرب من القمر ، وليس ببعيد يمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع) الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن بسبب ضوء القمر واضاءة المدن هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود النجمي.

أثناء شروق القمر سيلاحظ انه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى اعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادا على الموقع الجغرافي .

القمر يبدو بدرا للعين المجردة لمدة ليلتين إلى ثلاث ليالٍ، ومع ذلك ، يعتبر علميا بدرا مكتمل في لحظة محددة بدقة، عندما يكون بزاوية 180 درجة من الشمس، وبذلك قطع نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليا لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بان تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا وهو وقت مناسب لتصويرها.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.