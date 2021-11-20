عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية طفولة القاهرة تعلن شروط استخراج شهادة التخرج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نوهت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، على الطلاب خريجى دفعة 2021، سرعة إحضار صورة شخصية بخلفية بيضاء، وعدم كتابة الاسم عليها، وتسليمها إلى قسم شئون الخريجين؛ لاستخراج شهادة التخرج.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنهاء الجامعة استعداداتها لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2021 /2022، حيث بدأ فتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، أمس الخميس 18 نوفمبر الجاري، وينتهي في 2 ديسمبر المقبل، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

إقبال كبير على قافلة جامعة القاهرة في أبو النمرس للاستفادة من خدماتها

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الإنتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الإنتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

شهادة التخرج كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة القاهرة جامعة القاهرة اخبار التعليم

ترشيحاتنا

فى ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. درة قدمت شخصيتها وتزوجت الرجل الثاني بعد عبد الناصر

دعاء البرق والرعد والمطر والرياح.. اعرف فضله عند نزول الماء

سكودا العالمية تستعد لإطلاق SLAVIA الجديدة.. فيديو

تعرف على مواصفات هواتف سامسونج الجديدة القابلة للطي

ترتيب جدول الدورى.. الأهلي يتصدر .. بيراميدز وصيفا والزمالك ثالثا

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

لم نحضر الفرح.. شقيق بيج رامي يؤكد صحة زواج بطل مستر أولمبيا

أول تعليق من يحي الكومي رئيس الإسماعيلي على الخسارة أمام الزمالك

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة إنقاذ 10 أشخاص عالقين في مياه السيول

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

على أنغام أغنية أعدها خصيصاً.. رقص خالد عليش وزوجته فى حفل زفافهما

10 صور من حفل زفاف خالد عليش والإعلامية ميرهان عمرو

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ