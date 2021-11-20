تربية طفولة القاهرة تعلن شروط استخراج شهادة التخرج

نوهت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، على الطلاب خريجى دفعة 2021، سرعة إحضار صورة شخصية بخلفية بيضاء، وعدم كتابة الاسم عليها، وتسليمها إلى قسم شئون الخريجين؛ لاستخراج شهادة التخرج.

وعلى الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنهاء الجامعة استعداداتها لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2021 /2022، حيث بدأ فتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، أمس الخميس 18 نوفمبر الجاري، وينتهي في 2 ديسمبر المقبل، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الإنتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الإنتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.