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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: خسوف القمر اليوم الأطول خلال الألف سنة الأخيرة

صدى البلد

علق جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، علي خسوف القمر الذي حدث اليوم، مؤكدا  أن هذا الخسوف يعتبر أطول خسوف في الألف سنة الأخيرة وذلك لأن القمر كان في ابعد نقطة له من الأرض وكان زمنه كبير نسبيًا".

 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:"  ظاهرتي خسوف القمر وكسوف الشمس ظاهرتين مرتبطتين بالعلاقة بين القمر والشمس والأرض.

 

وأوضح جاد القاضي:"لو الأرض ما بين القمر والشمس معنى ذك أن إضاءة الشمس لن تصل إلى القمر ويبقى الخسوف، ولو القمر ما بين القمر ما بين الأرض والشمس معنى ذلك أن ضوء الشمس لن يصل إلى الأرض وهنا يبقى كسوف الشمس".

 

وأشار إلي أن الخسوف حدث اليوم في الساعة الثامنة و3 دقائق واستمر لمدة 6 ساعات ودقيقة وانتهى في الثانية ظهرًا ولكن هذه الظاهرة لم نشعر بها ولم يتم رصدها في المنطقة العربية وكانت واضحة فقط في غرب أمريكا وجزر المحيط الهادي وشرق آسيا واليابان.
 

المعهد القومي للبحوث الفلكية كسوف الشمس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية القومي للبحوث خسوف القمر المنطقة العربية

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