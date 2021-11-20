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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتورتة وعلم مصر.. مواطنون بإحدى قرى الدقهلية يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس..صور

مواطنون يحتفلون بعيد
مواطنون يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس بالدقهلية

احتفل مساء أمس الجمعة عدد من مواطنى قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تزيين تورتة بصورة الرئيس.


وحرص الأهالى، على الإحتفال بعيد ميلاد الرئيس داخل منزل أحدهم حيث يقول أشرف بدران، أحرص كل عام على الاحتفال مع أبناء قريتى بعيد ميلاد الرئيس وأي مناسبة نرسل رسالة لأعداء الوطن أن المصريين يقفون وراء رئيسهم من أجل وطنهم.


وأضاف أنهم قاموا بإحضار تورتة ووضعوا عليها صورة الرئيس السيسي وبجواره علم مصر ليحتفلوا بعيد ميلاده في جو بسيط لتكون رسالة للجميع بأن هناك محبين بسطاء للرئيس لا يبتغون من وراء حبه شيء سوى نهضة مصر وأمنها.


فيما أكد الشيخ عبد العزيز صادق أحد أهالى القرية ومستضيف هذا الاحتفال داخل منزله أن هذا العام تزامنت المناسبة مع منع التجمعات بسبب جائحة كورونا فقررنا أن نقيم عيد الميلاد بيننا مع مناشدة كل محب للرئيس والوطن أن يقيم احتفالية رمزية للرئيس بين أسرته ووضع صورته على فيس بوك ليرى العالم كم الحب الذى يحظى به الرئيس داخل قلوب المواطنين البسطاء.


وأشار إلى أن القرية كان لها دور كبير فى دعم الرئيس من خلال المشاركه فى  المسيرات المؤيدة للجيش والشرطة مع اهالى القريه المحبين للوطن والمناهضة لجماعة الإخوان  مضيفا أن مشاركتهم في ثورة ٣٠ يونيو كانت واضحه جدا حيث سبق أن جرى تنظيم مسيرة ضخمة من القرية سيرا على الأقدام حتى ميدان الثورة أمام مبنى المحافظه لمسافة ٥ كيلو متر  حاملين أطول علم مصر والذى بلغ طوله  ١٠٠ متر.


الجدير بالذكر أن قرية منية سندوب هى مسقط رأس الحاجة المرحومه زينب الملاح السيدة الكفيفة التى سبق أن تبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر واستقبلها الرئيس السيسى فى القصر الجمهورى وكرمها

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الرئيس عبد الفتاح السيسي المنصورة محافظة الدقهلية منية سندوب قري الدقهلية لرئيس عبد الفتاح السيسي صورة الرئيس السيسي لرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيس

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