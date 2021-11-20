كلام خارج ومرفوض.. حلمي بكر: أغاني المهرجانات تفسد الذوق العام

علق حلمي بكر الموسيقار الكبير، حالة الجدل الدائرة بشأن منع مغني المهرجانات من الغناء، بقرار من نقابة المهن الموسيقية، قائلا :"عملنا خلط للأوراق ودخلنا حاجات كتيرة في بعضها".

وأضاف حلمي بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، محدش يقدر يمنع الغناء الهابط، وابنائنا ضايعين وما يحدث في اغاني المهرجانات أمرا يفسد الذوق وكله كلام خارج ومرفوض.

وتابع حلمي بكر الموسيقار الكبير، أن :"ا، ب، نقابة، حماية الذوق العام، وهناك مغني مهرجانات اسمه فرعون اطلق أغنية بها كلام لا يليق ومرفوض تماما، وللأسف حققت ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا واليوتيوب".



