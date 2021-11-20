عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

طبيب
طبيب

بعد كفاح طويل مع كورونا استمر لشهور، خسر طبيب بريطاني معروف معركته ضد الفيروس اليوم وفارق الحياة دون توديع أطفاله الأربعة وزوجته.

 

كان الدكتور «عرفان حليم» وهو جراح بريطاني معروف بإخلاصه في عمله، قد انتقل إلى المستشفى بعد سقوطه خلال نوبة عمل.

 

وقضى ما يقرب من 4 أشهر داخل العناية المركزة على أجهزة التنفس، في معركة طويلة الأمد مع فيروس كورونا المستجد.

 

في ذروة الموجة الأولى من وباء كورونا، أمضى الدكتور حليم أربعة أشهر معزولاً عن عائلته بينما كان يعمل على الخطوط الأمامية لمحاربة المرض.

 

حيث وصفته زوجته في ألم، بأنه "رجل بعشرة رجال"، استطاع إنقاذ العديد من المرضى خلال العامين الماضيين منذ تفشي كورونا.

 

الطبيب المقيم في سويندون "كافح بشدة" في كل يوم أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي لكي يعود إلى أطفاله الأربعة متعافيًا، ولكنه لم يستطع النجاة، وتوفي إثر إصابته بالفيروس أثناء العمل.

PRC_210956720
PRC_210956720
PRI_210956516-e1637316099828
PRI_210956516-e1637316099828
PRI_210956407-e1637317192213
PRI_210956407-e1637317192213
فيروس كورونا وباء كورونا كورونا فيروس كورونا المستجد فيروس فيروس كورونا جهاز التنفس الصناعي تفشي كورونا طبيب بريطاني الام فيروس كورونا لعناية المركزة اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة إنقاذ 10 أشخاص عالقين في مياه السيول

شاهد.. امرأة تحمل رجلًا على ظهرها لإنقاذه من السيول|فيديو

الجيران في صدمة.. شاهد.. رجل يبني جدارا ضخما حول منزله لسبب غريب|صور

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

مسئول نظافة في الكويت يدهس العمال بسيارته أثناء مطالبتهم بأجورهم|فيديو صادم

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

نشرة المنوعات | لحظة قفز سائق من التاكسي في هجوم إرهابي.. سقوط عريس وعروس من أرجوحة أمام المعازيم.. امرأة تلد 3 توائم متطابقة

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. محتال يخدع مليونيرة.. امرأة تعتدي على سائق تاكسي وسط الطريق.. وإنقاذ 10 عالقين في مياة السيول

تعطيل الدراسة في 7 محافظات بسبب الأمطار .. اليوم

في لقطة إنسانية ..أكرم توفيق يهدي تيشرت الأهلي لمشجع من ذوي الاحتياجات

سقوط أمطار مصاحبة لرياح بالبحيرة|شاهد

أمطار ورعد.. هيئة الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

الصحة تعلن خطوات تعديل بيانات التسجيل لتلقي لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

بسرعة جنونية.. سيارة نقل تحطم ملاكي وربع نقل أعلى الدائري باتجاه المعادي

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

خصم 6 نقاط وهبوط للدرجة الثانية.. أمين صندوق الزمالك: الأمور أصبحت صعبة للغاية

تحذير جديد عن حالة الطقس من الأرصاد.. ونصيحة للمواطنين للتعامل مع حدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فى ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. درة قدمت شخصيتها وتزوجت الرجل الثاني بعد عبد الناصر

فيديو

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

هاني شاكر في مرمى النقد.. ساويرس وآخرون هاجموه وهؤلاء تحدوه

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ