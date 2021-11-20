بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

بعد كفاح طويل مع كورونا استمر لشهور، خسر طبيب بريطاني معروف معركته ضد الفيروس اليوم وفارق الحياة دون توديع أطفاله الأربعة وزوجته.

كان الدكتور «عرفان حليم» وهو جراح بريطاني معروف بإخلاصه في عمله، قد انتقل إلى المستشفى بعد سقوطه خلال نوبة عمل.

وقضى ما يقرب من 4 أشهر داخل العناية المركزة على أجهزة التنفس، في معركة طويلة الأمد مع فيروس كورونا المستجد.

في ذروة الموجة الأولى من وباء كورونا، أمضى الدكتور حليم أربعة أشهر معزولاً عن عائلته بينما كان يعمل على الخطوط الأمامية لمحاربة المرض.

حيث وصفته زوجته في ألم، بأنه "رجل بعشرة رجال"، استطاع إنقاذ العديد من المرضى خلال العامين الماضيين منذ تفشي كورونا.

الطبيب المقيم في سويندون "كافح بشدة" في كل يوم أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي لكي يعود إلى أطفاله الأربعة متعافيًا، ولكنه لم يستطع النجاة، وتوفي إثر إصابته بالفيروس أثناء العمل.

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