استنفار في الإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية

كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الإسكندرية أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء.

وتواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه تنفيذا لتكليفات المحافظ، وتمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات وتم سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

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وطالبت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين بتوخي الحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانات ، وأعمدة إنارة ، وخطوط الضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان ‏للحفاظ على سلامة الجميع.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري ، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية