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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة المخرج المسرحي مسعد الطنباري

مسعد الطنباري
مسعد الطنباري

أعلنت رباب طارق - زوجة الفنان رامي الطنباري - وفاة حماها المخرج المسرحي مسعد الطنباري ، صباح اليوم السبت، مطالبة الأصدقاء بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. 

وكتبت زوجة رامي الطنباري ، عبر فيسبوك: «إنا لله و إنا إليه راجعون .. فى رعاية الله وحفظه يا حبيبى .. الله يرحمك ويغفر لك .. توفى إلى رحمة الله أبى حمايا الغالى .. روح روحى وصديقى و حبيبى .. قلبى انكسر يا أغلى الناس .. أرجو الدعاء له و قراءة الفاتحة». 

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وطالبت زوجة رامي الطنباري ، أصدقائها بالدعاء لحماها الراحل مسعد الطنباري ، قائلة: «اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار .. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين ..  اللَّهُمَّ إنَّ مسعد ابن مسعد في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ ..  اللهم اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.. يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته ونسألك الصبر و السلوان لنا يارب.. يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه». 

ولم يعلن أي من أسرة المخرج الراحل مسعد الطنباري تفاصيل حول موعد الجنازة وتشييع جثمان الراحل، أو موعد تلقي العزاء حتى الآن. 

 

حول مسعد الطنباري

جدير بالذكر أن مسعد الطنباري، هو مخرجي مسرحي كبير، درس المسرح بمركز اعداد القادة بالثقافة الجماهيرية دورة تخصصية للاخراج والتأليف، وتم اعتماده كمخرج مسرحي عام 1978.

 

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