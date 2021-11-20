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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توخى الحيطة الحذر.. وزير التنمية المحلية يدعو المواطنين للإبتعاد عن الأشجار واللافتات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها بعض المحافظات، من بينها الدقهلية والاسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء.

 

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة.

 

وقال اللواء محمود شعراوي، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلي تعرض محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد لسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة والسحب الرعدية، بينما تشهد باقي المحافظات استقرارا في حالة الطقس.

 

وأشار " شعراوي " إلي ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع  شركات مياه الشرب والصرف الصحى تقوم بجهود كبيرة لرفع تراكمات مياه الأمطار وإزالة أي آثار لها للتيسير في حركة سير المواطنين والسيارات .

 

وطالب " شعراوي " باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بالشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية .

 

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال  الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية.

 

كما طالب " شعراوي" من غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

 

وأكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية. 
 

وناشد " شعراوي "، المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

 

وشدد اللواء محمود شعراوي عَلِي رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية بالتواجد الميداني فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع بالاضافة الي اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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