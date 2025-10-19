قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بالتعاون مع الصحة.. إقبال كثيف من المحامين على الكشف الطبي المجاني

الكشف الطبي على المحامين
الكشف الطبي على المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت فعاليات الكشف الطبي المجاني للمحامين بنادي المحامين النهري بالمعادي، والتي تنظمها نقابة المحامين برئاسة  عبد الحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، إقبالًا كبيرًا من المحامين الراغبين في الاستفادة من خدمات الكشف، وذلك في إطار التعاون القائم بين النقابة العامة ووزارة الصحة والسكان، وحرص النقابة على تعزيز الرعاية الصحية لأعضائها.

وخلال اليومين الماضيين، تم توقيع الكشف الطبي الشامل على أكثر من 1000 محامٍ ومحامية، وشملت الفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكر، والاعتلال الكلوي، فضلًا عن الكشف عن الأورام المختلفة، ومنها أورام الثدي وصحة المرأة، إضافة إلى أورام المثانة والقولون والرئة وعنق الرحم للسيدات.

وأوضحت النقابة أنه في الحالات التي أظهرت نتائج الفحوصات مؤشرات لوجود مشكلات صحية، جرى تحويل أصحابها فورًا إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لتلقي العلاج المجاني، وذلك في إطار بروتوكول التعاون القائم بين النقابة والوزارة لضمان تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمحامين.

وأكدت النقابة أن الإقبال اللافت من أعضاء الجمعية العمومية يعكس وعي المحامين بأهمية الفحص المبكر وحرصهم على صحتهم، مشددة على استمرارها في تقديم هذه الخدمات الطبية المجانية وتوسيع نطاقها لتشمل النقابات الفرعية بالمحافظات، دعمًا لمبادرات الدولة في مجال الكشف المبكر عن الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين.

الكشف الطبي المجاني المحامين عبد الحليم

