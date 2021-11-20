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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القنصلية الإيرانية في هامبورج تتعرض لهجوم بزجاجات حارقة

القنصلية الإيرانية
القنصلية الإيرانية في هامبورج تتعرض لهجوم بزجاجات حارقة

قالت تقارير إعلامية إن القنصلية الإيرانية في هامبورج في ألمانيا قد تعرضت لهجوم، مساء أمس الجمعة، بزجاجات حارقة.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن شخصين مجهولين قاما بإلقاء زجاجات حارقة على مقر القنصلية، في الثامنة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

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وأفادت بأن الحادث قد خلف أضرارا في مبنى القنصلية، لكنها أكدت عدم وقوع إصابات بين العاملين فيها.

وفيما أكدت الشرطة الألمانية أنها تقوم بالتحقيق في الحادث وفحص كاميرات المراقبة، فقد اتخذت بعض الإجراءات، منها أنها أوقفت مترو الأنفاق، واحتجزت اثنين يحملان الجنسية الرومانية، لكنها سرعان ما أطلقت سراحهما.

يشار إلى أن معارضين للنظام الإيراني كانوا قد نظموا، أمس الجمعة، تظاهرة في مدينة هامبورج لإحياء ذكرى ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019، أعلنوا فيه نيتهم تنظيم اعتصام احتجاجي، ومعرض في المدينة ذاتها، اليوم السبت.

ايران طهران هامبورج زجاجات حارقة القنصلية الإيرانية

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