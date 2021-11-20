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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة اجتماعية جامعة حلوان تفتح باب الالتماسات لدور سبتمبر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان عن نتائج طلاب الفرق النهائية الذين خاضوا امتحانات  دور سبتمبر للعام الجامعي 2020/2021.

وفتحت الكلية باب الالتماسات على نتيجة دور سبتمبر منذ يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور زغلول عباس عميد الكلية والدكتور وجدي محمد احمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

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وأشارت الكلية إلى أنه يتم تقديم الالتماسات بمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالدور الاول بمبنى الكلية، وانه سوف يتم استمرار تقديم الالتماسات حتى يوم الخميس القادم 25 نوفمبر.

جدير بالذكر أنه قد بدأت جامعة حلوان ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2021-2022 وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا ، حيث بدأت الجامعة اليوم من الساعة التاسعة صباحا استقبال اوراق الطلاب الراغبين بالترشح للاتحاد بكافة كليات الجامعة .

وتقام الانتخابات تحت إشراف  اللجنة العليا لها بالجامعة و التى تتكون من  الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة، بالاضافة إلي عضو هيئة تدريس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عضو قانونى، إلى جانب 2 أعضاء من الطلاب المتميزين غير المرشحين للانتخابات الطلابية .

وقد أعلنت الجامعة عن بدء ماراثون الانتخابات وسط خطة زمنية محددة كالآتي :

الخميس 18 نوفمبر فتح باب الترشح و سحب و تقديم الاستمارات

الأحد 21 نوفمبر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين بكافة الكليات

الإثنين 22 نوفمبر تلقى طلبات الطعون بالمرشحين

الثلاثاء 23 نوفمبر فحص طلبات الطعون

الأربعاء 24 نوفمبر إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بالكليات

الخميس 25 نوفمبر بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين

الأحد 28 نوفمبر انتخابات الجولة الاولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج

الاثنين 29 نوفمبر انتخابات الإعادة بالكليات

الثلاثاء 30 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان و مساعدينهم  على مستوى الكليات

الأربعاء 1 ديسمبر  انتخابات رئيس ونائب اتحاد الطلاب على مستوى الكليات

الخميس 2 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد و نائبه و أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الجامعة.

جامعة حلوان دور سبتمبر امتحانات دور سبتمبر نتائج طلاب الفرق النهائية كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان اخبار التعليم

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