عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في اليوم العالمي للطفل ..

نائب وزير التعليم : أطفالنا يحتاجون لمنظومة تعليمية تعتمد على التفكير الإبداعي

نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم أن العالم يحتفل اليوم بـ اليوم العالمي للطفل.

وقال نائب وزير التربية والتعليم : أعلنت الامم المتحدة منذ ١٩٥٤ أن يوم ٢٠ نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للطفل ،وجاء شعار الاحتفالية هذا العام "مستقبل افضل لكل طفل".

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أثبتت الأبحاث والدراسات أن مرحلة الطفولة المبكرة هى السنوات الذهبية للعقل البشري ، وبناء عليه يجب على الفرد أن يحفز صغاره حتى يستخدمون أكبر قدر ممكن من الوصلات العصبية الموجودة بالمخ.

txt

طارق شوقي: التعليم الفني يحظى بأهمية استثنائية من جانب رئيس الجمهورية

txt

طارق شوقي: التعليم الفني في مصر يشهد طفرة هائلة

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه من الضرورى أن يتعلم الطفل اللغات والعلوم المختلفة داخل منظومة تعليمية تعتمد على التفكير الناقد والإبداعي.

وأشار إلى أن خلايا المخ تنمو حينما يتم استخدامها في تعلم شتى العلوم من خلال استخدام استراتيجيات التعلم النشط التى يكون فيها المتعلم فعال وايجابي.

وقال نائب وزير التربية والتعليم : على جميع الأمهات والاباء والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم ، أن يضطلعوا بأدوار مهمة في بناء اطفالهم واستثمار هذه الفترة الذهبية من عمر اطفالهم وإعدادهم للمستقبل وربطهم بمجتمعهم حتي يكونوا معتزين بذاتهم وفخورين ببلادهم ويقبلون التعددية و قادرين علي التنافسية.

نائب وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم اليوم العالمي للطفل وزير التربية والتعليم

ترشيحاتنا

التتار الجدد .. خالد الجندي يدعم هاني شاكر فى مواجهة مؤدي المهرجانات

لتثبيت المعلومات.. وزير التعليم يدعو الطلاب لحل أسئلة منصة حصص مصر

إعلاء قيم حقوق الإنسان.. كيف نجحت الداخلية فى إعادة الهيكلة واستعادة الأمن بعد2011

تعطيل الدراسة غدا.. محافظ كفر الشيخ: نتعرض لطقس سيء وأمطار غزيرة

الأمطار تزداد ليلا.. الأرصاد تناشد المواطنين عدم القلق بسبب السحب الرعدية

بيع 8 آلاف تذكرة خلال ساعات من افتتاح معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بأمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة.. ومتى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

تعطيل الدراسة في مدارس القليوبية.. غدا

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا الأحد 21 نوفمبر لسوء الأحوال الجوية

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

بالأسماء.. إصابة 12 في انقلاب سيارة بالإسماعيلية بسبب الطقس السيء

30 يوما.. تجديد حبس حسن راتب لاتهامه بقضية الآثار الكبرى

أمطار غزيرة ورعدية في 10 محافظات .. تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمير بلا وطن.. لماذا رفضت العائلة البريطانية زواج إليزابيث وفيليب؟

5 ذئاب بشرية تناوبوا اغتصابها أمام خطيبها.. القصة الكاملة لنهش حسناء المعادي| نوستالجيا

بعد 50 عاما غراما .. قصة مثيرة لـ زواج الأمير تشارلز من الدوقة كاميلا

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

فيديو

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ