نائب وزير التعليم : أطفالنا يحتاجون لمنظومة تعليمية تعتمد على التفكير الإبداعي

في اليوم العالمي للطفل ..

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم أن العالم يحتفل اليوم بـ اليوم العالمي للطفل.

وقال نائب وزير التربية والتعليم : أعلنت الامم المتحدة منذ ١٩٥٤ أن يوم ٢٠ نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للطفل ،وجاء شعار الاحتفالية هذا العام "مستقبل افضل لكل طفل".

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أثبتت الأبحاث والدراسات أن مرحلة الطفولة المبكرة هى السنوات الذهبية للعقل البشري ، وبناء عليه يجب على الفرد أن يحفز صغاره حتى يستخدمون أكبر قدر ممكن من الوصلات العصبية الموجودة بالمخ.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، أنه من الضرورى أن يتعلم الطفل اللغات والعلوم المختلفة داخل منظومة تعليمية تعتمد على التفكير الناقد والإبداعي.

وأشار إلى أن خلايا المخ تنمو حينما يتم استخدامها في تعلم شتى العلوم من خلال استخدام استراتيجيات التعلم النشط التى يكون فيها المتعلم فعال وايجابي.

وقال نائب وزير التربية والتعليم : على جميع الأمهات والاباء والمعلمين والعاملين في مجالات التعليم ، أن يضطلعوا بأدوار مهمة في بناء اطفالهم واستثمار هذه الفترة الذهبية من عمر اطفالهم وإعدادهم للمستقبل وربطهم بمجتمعهم حتي يكونوا معتزين بذاتهم وفخورين ببلادهم ويقبلون التعددية و قادرين علي التنافسية.