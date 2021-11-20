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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نشاط الاتحادات الطلابية وسيلة ديمقراطية لاكتشاف القيادات والعمل على تنميتها

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت جامعة حلوان مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2021-2022 وسط إجراءات احترازية من فيروس كورونا، حيث بدأت الجامعة يوم الخميس الماضي من الساعة التاسعة صباحا استقبال اوراق الطلاب الراغبين بالترشح للاتحاد بكافة كليات الجامعة .

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة استعدت للانتخابات الطلابية  مع الالتزام بكافة الإجراءات  الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وصرح الدكتور رفاعي  بأن الاتحادات الطلابية وسيلة ديمقراطية لاكتشاف القيادات والعمل على تنميتها، وأفاد أن الانتخابات تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة التي تقوم على مبدأ الشفافية والديمقراطية .

عميد كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان: انتخابات الاتحادات الطلابية تقوم على مبدأ الشفافية والديموقراطية

أشار أيضا إلى أهمية دمج الطلاب بالأنشطة داخل الجامعة حيث إن نشاط الاتحادات وسيلة ديمقراطية كما  لاكتشاف القيادات والعمل على تنميتها وتحقيق مشاركة فعالة في صياغة الحياة الاجتماعية داخل الجامعة.

يعمل اتحاد الطلاب بالجامعة على ايصال مطالب الطلاب بالكليات و الجامعة الى المسئولين و العمل على تلبية احتياجات الطلاب و تنظيم الانشطة الطلابية وتمثيل الجامعة وطلابها .
وقد أعلنت الجامعة عن بدء ماراثون الانتخابات وسط خطة زمنية محددة كالآتى :

الخميس 18 نوفمبر فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات

الاحد 21 نوفمبر اعلان الكشوف المبدئية للمرشحين بكافة الكليات

الاثنين 22 نوفمبر تلقى طلبات الطعون بالمرشحين

الثلاثاء 23 نوفمبر فحص طلبات الطعون

الاربعاء 24 نوفمبر اعلان الكشوف النهائية للمرشحين بالكليات

الخميس 25 نوفمبر بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين

الاحد 28 نوفمبر انتخابات الجولة الاولى بالكليات و الفرز و اعلان النتائج

الاثنين 29 نوفمبر انتخابات الاعادة بالكليات

الثلاثاء 30 نوفمبر انتخابات امناء اللجان و مساعدينهم  على مستوى الكليات

الاربعاء 1 ديسمبر  انتخابات رئيس و نائب اتحاد الطلاب على مستوى الكليات

الخميس 2 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد و نائبه و امناء اللجان و مساعديهم على مستوى الجامعة. 

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