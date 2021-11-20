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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة ميدانية لتنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول لشركة المياه بكفر الشيخ

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب بكفر الشيخ

تابع المهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، تنفيذ خطة مجابهة الأمطار والسيول، وأعمال رفع مياه الأمطار.

 

يأتي هذا في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتعامل السريع مع مياه الأمطار.

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 وتفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أماكن تجمع الأمطار، وتمركز سيارات شفط مياه الأمطار  فى ظل استعدادات الشركة لمواجهه أي أزمات نتيجة التقلبات الجوية.

 

كما أكد رئيس الشركة، على جاهزية جميع سيارات شفط مياه الأمطار والعمال والفنيين لرفع المياه المتراكمة فى زمن قياسي؛ تيسيرًا لحركة المارة والمركبات، وأيضاً المتابعة المستمرة من خلال غرفة الطوارئ والاتصال على  الخط الساخن 125 لاستقبال أي بلاغات.

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FB_IMG_1637429249944
الشركة القابضة لمياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى امطار غزيرة مياه الأمطار جمال نور الدين مياه الشرب والصرف الصحي كفر الشيخ

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