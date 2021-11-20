متابعة ميدانية لتنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول لشركة المياه بكفر الشيخ

تابع المهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، تنفيذ خطة مجابهة الأمطار والسيول، وأعمال رفع مياه الأمطار.

يأتي هذا في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالتعامل السريع مع مياه الأمطار.

وتفقد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أماكن تجمع الأمطار، وتمركز سيارات شفط مياه الأمطار فى ظل استعدادات الشركة لمواجهه أي أزمات نتيجة التقلبات الجوية.

كما أكد رئيس الشركة، على جاهزية جميع سيارات شفط مياه الأمطار والعمال والفنيين لرفع المياه المتراكمة فى زمن قياسي؛ تيسيرًا لحركة المارة والمركبات، وأيضاً المتابعة المستمرة من خلال غرفة الطوارئ والاتصال على الخط الساخن 125 لاستقبال أي بلاغات.