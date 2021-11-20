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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رغم الأمطار الشديدة.. أستاذ المناخ بمركز الأرصاد يكشف فوائد هذه الموجة

صدى البلد

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، أن الأمطار التي تشهدها مصر الآن لها العديد من الفوائد والمخاطر ومن فوائدها هو ملء خزانات المياه حيث تمكنت وزارة الري من تخزين 60 مليون متر مكعب من المياه.

 

وتابع أبو المعاطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم": “من مخاطر الأمطار أيضا غرق الأراضي الزراعية المنخفضة، أو التي لا يوجد لديها صرف جيد للمياه مما يتسبب في إحداث ضرر كبير لها”.

 

وأشار إلي أن السحب الرعدية السبب الرئيسي لنشاط الرياح الذي يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق الصحراوية، مؤكدًا أن الأمطار تقلل من شدة الرمال والأتربة المثارة بصورة كبيرة.

 

وتوقع أستاذ المناخ، أن تزداد غزارة الأمطار في الجزء الشرقي للبلاد خلال فترات الليل، مشيرًا إلى تعرض مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء لسيول خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين.

الأرصاد الجوية الأراضى الزراعية قناة الحدث جنوب سيناء الأرصاد

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