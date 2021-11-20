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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب العدل ينظم حملات توعية وتطعيم ضد فيروس كورونا بالإسكندرية

حزب العدل فى الاسكندرية
حزب العدل فى الاسكندرية

نظم حزب العدل - أمانة الاسكندرية، حملة لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بمنطقة الفلكى، بنطاق حى المنتزة أول ، تحت إشراف م. عمرو درويش، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بأمانة الاسكندرية، وقد شهدت الحملة أقبالاً غير مسبوق من أهالى المنتزة وسكان منطقة الفلكى والمناطق المجاورة ، حيث أشاد الأهالى بالمجهود المبذول لتنظيم الحملة وحسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات التسجيل وتلقى اللقاح .

وعكست الحملة الوعى الصحى لدى المواطنين لضرورة تلقى اللقاح ضد فيروس  كورونا المستجد.

وقد شارك بالحضور أغلب قيادات الحزب بالمحافظة، وفى مقدمتهم عبد العزيز الشناوى أمين عام حزب العدل ومحمد مطاوع آمين العضوية المركزى ومعتز الشناوى آمين الإعلام المركزى.

من جانبه توجه محمد ابو شنب - آمين حزب العدل بالإسكندرية، بالشكر والتقدير  لكل من الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وللدكتورة ايمان شريف، مدير  إدارة المنتزة الطبية.

مؤكدا أن الحزب سينظم حملات تطعيم باغلب مناطق وأحياء الإسكندرية، خلال الأيام المقبلة للتصدى الفيرس وحماية مواطنى الاسكندرية من أخطاره.

لقاح فيروس كورونا المستجد حزب العدل أمانة الاسكندرية منطقة الفلكى الاسكندرية

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